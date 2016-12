Cameroun/Sud-Soudan: Détection des talents - Le pays coache le Soudan du Sud

Une convention de partenariat signée vendredi dernier entre les Comités nationaux olympiques des deux pays.

Présent au Cameroun pour rechercher de l'expertise et des voies de collaboration avec des Comités nationaux olympiques africains expérimentés dans la gestion des programmes de promotion de l'olympisme dans son pays, le président du Comité national olympique du Soudan du Sud, Wilson Deng Kouirot, a signé vendredi dernier un protocole d'accord d'une durée de quatre ans avec le Comité national olympique et sportif du Cameroun (CNOSC). Reconnu en 2015 par le Comité international olympique, le CNO du Soudan du Sud est le plus jeune au monde. Il a participé à ses premiers Jeux olympiques en août 2016 à Rio au Brésil. « Le CNOSC a beaucoup d'expérience dans le domaine du sport. Il va nous accompagner dans certains sports comme le football, le volley-ball et l'athlétisme sur lesquels nous allons nous concentrer car le Cameroun a eu de grands athlètes dans ces disciplines.

Ceux-ci n'auraient pas pu émerger sans un bon management sportif », déclare Wilson Deng Kouirot. Le cadre de coopération établi avec le CNOSC concerne d'une part, la détection des talents et l'organisation de Jeux nationaux. Le Cameroun va ainsi accompagner le Soudan du Sud dans l'organisation d'une compétition annuelle, à l'image des Dixiades sur le plan local. Le CNOSC soutiendra aussi son partenaire dans l'élaboration d'une stratégie d'encadrement des jeunes athlètes performants détectés durant ces jeux. D'autre part, les deux institutions vont mettre sur pied un programme de partage d'expertise qui inclura des activités de formation de coachs, du staff administratif et médical, etc. Cet échange devra également permettre l'organisation de compétitions entre les équipes nationales des deux pays et l'échange d'informations dans le domaine de la médecine du sport et du dopage. « Le président du CNO du Soudan du Sud s'est intéressé au Cameroun pour que nous puissions devenir un CNO coach pour cette jeune structure. Au lieu d'aller chercher en Occident, l'Afrique peut aussi s'organiser dans un intérêt de coopération Sud-Sud », pense Hamad Kalkaba Malboum, président du CNOSC.