Centrafrique: Un enfant centrafricain sur cinq ne vivra pas son 5è anniversaire

D'après ses services de l'OCHA, près de la moitié de la population de RCA, soit près de 2 millions de personnes, dépendent de l'aide humanitaire pour l'accès à l'eau potable, à la nourriture, aux médicaments... Et l'insécurité hors de la capitale ne facilite pas la tâche des ONG et agences onusiennes qui viennent en aide aux civils.

Avec un taux de malnutrition chronique parmi les plus élevés au monde, la situation humanitaire en République centrafricaine est « très grave mais un peu oubliée », comme le déplore le Représentant spécial adjoint de Ban Ki-moon et Coordonnateur résident de l'ONU en Centrafrique, Fabrizio Hochschild.

Le Coordonnateur de l'ONU en Centrafrique appelle à une aide d'urgence pour plus de deux millions de Centrafricains qui ont faim, ont besoin d'eau et de médicaments tout de suite.

Copyright © 2016 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.