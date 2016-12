Rwanda: Les progrès notables du pays dans le long combat contre le SIDA

« Ici, lorsque je viens chercher des préservatifs, je n'ai aucun commentaire gênant de la personne qui me sert. Tandis que parfois dans les pharmacies ou les boutiques, on peut me demander : c'est pour quoi ces préservatifs ? »

C'est un petit kiosque blanc et bleu en préfabriqué d'environ un mètre carré, installé en face du stade national. Il est l'un des quatre kiosques pilotes mis en place par le gouvernement dans des lieux stratégiques de la capitale. « Comme vous le voyez il y a beaucoup de cabarets, des hôtels. A partir de 17h, 18h ici vous trouvez du monde qui vient boire, et beaucoup de travailleuses du sexe », explique Jean-Pierre Ayingoma est un agent du RBS, le Centre biomédical rwandais.

Le Rwanda a fait depuis plusieurs années de grand progrès en matière de lutte contre le VIH. En cause, une politique volontariste : par exemple, selon ONUSida en 2014 au Rwanda, plus de 95 % des femmes enceintes vivant avec le VIH ont eu accès à des médicaments antirétroviraux permettant de prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant.

