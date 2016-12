Afrique: Poursuivre le soutien à la cause sahraouie et renforcer les liens entre l'Algérie et les pays africains

Alger — Les participants au séminaire international sur "la contribution de l'Algérie dans la libération de l'Afrique" ont appelé, mercredi à Alger, à poursuivre le soutien à la cause sahraouie et renforcer les liens entre l'Algérie et les pays africains en vue de concrétiser les principes de la politique africaine.

Les participants à ce séminaire qui a pris fin mercredi ont adopté une série de recommandations visant à poursuivre l'appui de la question sahraouie et son droit à l'autodétermination conformément aux résolutions de l'ONU et de l'Union africaine (UA).

Les participants à cette rencontre, organisée sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika en collaboration avec les ministères des Affaires étrangères et des Moudjahidine ont mis l'accent sur le souci permanent de l'Algérie de préserver l'unité, l'indépendance et le développement du continent africain.

Ils ont recommandé la création d'un centre d'études et de recherches sur les mouvements nationaux de libération en Afrique et la conclusion d'un partenariat entre les institutions et organismes de recherche officiels en Afrique chargés des études historiques, des archives, de la préservation de la mémoire collective commune.

Les personnalités nationales et africaines éminentes et les universitaires ayant participé à ce séminaire ont recommandé la création d'un fonds d'appui à la recherche scientifique historique ainsi que l'institution du Prix de la meilleure recherche sur les mouvements africains de libération.

Les participants ont insisté sur la création d'une banque de données sur les mouvements de libération nationale et l'introduction du thème de la mémoire collective commune des peuples africains dans l'agenda de l'UA.

Les participants ont proposé, par ailleurs, la création d'un site électronique pour établir un contact entre les chercheurs afin de soutenir l'échange d'expériences et de connaissances en la matière, ainsi que la création d'une cellule de communication et de suivi dont la prise en charge sera assurée par le centre national des études et recherches relevant du ministère des moudjahidine.

Ils ont appelé également à l'organisation d'autres sessions sur le thème de la décolonisation en Afrique et la préservation de sa mémoire collective.

Les travaux du colloque international sur le thème "Contribution de l'Algérie à la décolonisation de l'Afrique", qui ont pris fin mercredi, se sont ouverts mardi à Alger avec la participation d'éminentes personnalités nationales et africaines, ainsi que d'universitaires de renom.

Plusieurs thèmes ont été abordés tout au long de cette rencontre, à savoir "la Révolution algérienne et l'Afrique", "La liberté des peuples, une valeur centrale du rapport de l'Algérie à l'Afrique" et "La diplomatie algérienne de la libération à la consécration des valeurs de paix et de stabilité".

Plusieurs intervenants à ce colloque de deux jours, ont mis en avant le rôle de la diplomatie algérienne dans le règlement des conflits dans le continent africain et le soutien important de l'Algérie aux mouvements de libération en Afrique sur le triple plan diplomatique, politique et militaire.

Le colloque a été sanctionné par un communiqué final avant que les participants étrangers ne procèdent à la plantation d'un olivier au siège du ministère des Affaires étrangères. Ils ont également visité le musée national du Moudjahid.