Ethiopie: L'opposant Merera Gudina arrêté

Dans un rapport publié en juin dernier, l'ONG Human Rights Watch affirmait que les forces de sécurité éthiopiennes avaient tué plus de 400 personnes et arrêté des dizaines de milliers d'opposants, depuis les manifestations initiées il y a un an dans la région de l'Oromia.

Merera Gudina est une figure de l'opposition éthiopienne. Il est le fondateur et président du Congrès fédéral oromo, un parti d'opposition qui revendique le droit à l'auto-détermination de la communauté Oromo, majoritaire dans le pays, et dénonce les atteintes aux droits humains des autorités éthiopiennes.

En Ethiopie, l'un des principaux chefs de l'opposition, Merera Gudina, a été arrêté mercredi 30 novembre à Addis-Abeba. Il revenait d'un voyage en Europe durant lequel il avait critiqué l'état d'urgence et la répression violente menée depuis un an par les autorités éthiopiennes.

