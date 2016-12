Afrique de l'Ouest: Tournoi UEMOA 2016 - Réactions après le match Togo - Niger

Le Togo a perdu (1-2) face au Niger ce mercredi lors de la troisième journée de poule A pour le compte du tournoi de l'UEMOA. Mossi Moussa et Soumana Amadou sont les buteurs du Niger (28è et 61è). Kouloum Maglibé a marqué pour le Togo (35è).

A l'issue de la rencontre, les deux techniciens ont répondu aux questions des journalistes.

« Je voudrai dédier cette victoire à tous les entraineurs nationaux qui ont fait tout ce travail au niveau de leur club. Aujourd'hui j'ai bien voulu avoir l'occasion de jouer cette finale et de gagner cette coupe et l'a dédié aux entraineurs qui ont fait tout ce travail en club avec ces jeunes et que nous, au niveau de l'équipe nationale, nous puissions les utiliser, tout le mérite leur revient et que je remercie tous les collègues nigériens qui travaillent avec moi » a dit le sélection du Niger Frederic Acosta qui fait ensuite une petite analyse de la rencontre.

« Il y avait une petite pression en début et c'est normal. Nous avons 6 joueurs qui ont fait leur premier baptême du feu en équipe nationale. Ils sont tout le temps convoqués avec les Séniors mais ils sont toujours sur le banc et n'ont pas le temps de s'exprimer. Aujourd'hui il y a une compétition qui est venue et c'est l'occasion de leur laisser le temps de s'exprimer, ça a fait que l'enjeux a primé un peu sur la qualité. C'est notre finale contre le Togo. Donc une finale, on ne l'a joue pas, mais une finale, on l'a gagne» a conclu le sélectionneur du Niger.

Parole à présent à son alter ego, Sébastien Migné qui relève le travail qui a été fait durant la compétition, même si au bout il se montre déçu du résultat.

«Au niveau des résultats bruts, trois matchs trois défaites, ça montre la classe où on est, le travail qu'il nous reste à faire, après la deuxième lecture, c'est les enseignements que l'on peut en faire et surtout que le sélectionneur Claude Leroy peut en faire en prévision de sa liste future et puis du futur puisque sa signature correspond au projet au départ 2019 qui a été un petit peu précipité pour 2017 mais, c'est la réalité. On a ce soir quelques données, quelques retours à savoir Kouloum qui est prêt et qui est bon» a t-il avant de poursuivre.

«Evidemment déçu. Je préférais vous ramener une coupe mais on savait quand on venait avec Claude que ici que il ya du boulot. Si on nous avait appelés c'est aussi qu'il y avait un chantier, comme c'est souvent le cas avec Claude. Quand on l'appele c'est pour remettre de l'ordre et de travail et revenir jouer les joutes africaines et les premiers roles. Mais ce tournoi arrive un peu vite»