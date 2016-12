Bénin: Nervosité dans l'air

Six chaînes de télévisions et une radio ont été fermés, sur fond de malaise socio-économique. Dans le viseur, deux médias appartenant à l'homme d'affaires et politicien Sébastien Ajavon.

«La décision est brutale et n'a pas de fondement légal...» (Franck Kpotchémè)

Les chaînes ont été fermées sur décision de la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAAC. Sébastien Ajavon, arrivé 3ème à la présidentielle de mars dernier, avait apporté son soutien au président Patrice Talon avant le second tour du scrutin. Des scellés ont été posés devant la radio Soleil FM et la société Ideal production. Cette agence fournit des éléments à la chaîne de télévision panafricaine Sikka TV, propriété de Sebastien Ajavon. Une décision qui n'est pas fondée selon Franck Kpotchémè, le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin.