Plus de 520 délégués représentant différents secteurs sahraouis et de 100 participants venant des quatre coins du monde sont attendus au 8e congrès de l'Union générale des travailleurs sahraouis de Sakiet El-Hamra et ouad-Edhahab (UGTSARIO) qui s'ouvre samedi à Boudjedour, qualifié de "station historique" par les organisateurs.

Le congrès qui porte le nom du "martyr Ibrahim Saika" se tiendra du 3 au 5 décembre à la wilaya de Boudjedour (camps des réfugiés) sous le slogan "la mobilisation de la main-d'oeuvre pour imposer la souveraineté totale", a indiqué le secrétaire général de l'UGTSARIO, Mohamed Cheikh Mohammed Lehabib.

"Ce rendez-vous important est une opportunité pour les délégués de trouver les moyens de relever les défis rencontrés par les travailleurs sahraouis, de tracer les stratégies de l'organisation pour les quatre années à venir et de mettre en place les plans d'action à même de promouvoir la situation des travailleurs sahraouis", a affirmé le responsable sahraoui dans une déclaration à l'APS à la veille de ce congrès.

"Sera également l'occasion pour les congressistes de renouveler les instances de l'Union et d'élaborer un planning de travail et des actions à mener durant les quatre années à venir", a noté M. Mohamed Chiekh.

Les participants aux assises, ajoute M. Mohamed Cheikh, "vont aborder et discuter des mécanismes permettant de protéger les travailleurs sahraouis dans les territoires occupés et de soutenir la résistance populaire face à la répression de l'occupant marocain", indiquant par ailleurs qu'"une délégation des territoires occupés sera présente à cet événement."

"Plusieurs délégations étrangères, représentant des organisations mondiales participeront aux travaux du 8e congrès de l'UGTSARIO", s'est félicité le secrétaire générale de l'Union, précisant que "le syndicat sahraoui s'attend à une représentation massive des syndicats africains, européens et américains."

Le secrétaire général de l'UGTSARIO a affirmé dans ce sens que "la participation étrangère à ce 8e congrès sera importante avec des délégations et des organisations syndicales venant de plusieurs pays, dont l'Algérie, le Brésil, l'Espagne, l'Argentine, le Portugal, le Venezuela, le Mexique, le Nigeria et de la France."

Une conférence internationale de soutien et de solidarité avec les travailleurs sahraouis

Une conférence internationale de solidarité avec les travailleurs sahraouis est prévue en marge des travaux du 8e congrès de l'UGTSARIO, relève le responsable sahraoui.

Cette conférence, la 7ème du genre, permettra de "faire la lumière sur la réalité des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental et les souffrances du peuple sahraoui", a-t-il soutenu, signalant que "les participants vont aborder dans leurs interventions la situation des Sahraouis dans les territoires occupés."

"Elle sera également une occasion pour dénoncer toutes les formes de répression, de violence physique et verbale commises par les autorités d'occupation marocaines contre toute la population sahraouie notamment les travailleurs qui réclament le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance", a-t-il ajouté.

Station historique dans la lutte des Sahraouis

Le Comité préparatoire du 8ème Congrès a tenu dimanche dernier une réunion pour examiner les préparatifs pour la tenue de ce congrès.

Présidée par le responsable du Secrétariat national du Front Polisario, Hamma Salama, la réunion a examiné les préparatifs pour la tenue du huitième Congrès de l'Union générale des travailleurs sahraouis.

A cette occasion, le Secrétaire général de l'Union des travailleurs sahraouis Mohamed Cheikh Mohammed Lehabib a souligné que "la réunion a enregistré avec satisfaction les progrès réalisé et la volonté de tous de contribuer pour la réussite de cette station historique."

Pour rappel, lors de la 7 ème édition du congrès, tenue en 2012, des syndicalistes de divers pays avaient exprimé leur solidarité avec les travailleurs et le peuple du Sahara occidental et rendu hommage à leur persévérance et leur détermination dans leur lutte pour leur indépendance.

Des représentants d'organisations syndicales mondiales participant aux travaux du 7ème Congrès de l'Union avaient réitéré leur engagement aux cotés des travailleurs sahraouis, notamment ceux se trouvant dans les territoires occupés.