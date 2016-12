Ghana/Afrique du Sud: Le Ghana en bronze

Les filles de Yussif Basigi se sont hissées sur la troisième marche du podium en battant l'Afrique du Sud (1-0) lors du match de classement.

C'est dans un stade Ahmadou Ahidjo aux gradins clairsemés que Ghanéennes et Sud-Africaines ont démarré cette rencontre pour la 3ème place de la 10ème CAN féminine. Dès l'entame de la rencontre, ce sont les Black Queens qui sont rapidement parties à l'assaut de la défense sud-africaine. Une domination stérile qui s'est estompée dès la 10ème minute lorsque les Banyana Banyana sont sorties de leur relative torpeur pour inquiéter leurs adversaires.

Les filles de Desiree Ellis s'offriront d'ailleurs les meilleures occasions de la partie. À la 15ème minute c'est Mamelo Makhabane qui tente une frappe de loin sans grande conséquence. Mais l'opportunité la plus nette d'ouvrir le score intervient à la 21ème minute avec une tête de Refiloe Jane qui manque de peu le cadre. Cinq minutes plus tard, c'est la portière ghanéenne Patricia Mantey, qui détourne une tête à bout portant de la même Refiloe à la conclusion d'une sublime combinaison sud-africaine.

Si la possession de la balle est ghanéenne, l'équipe la plus dangereuse reste l'Afrique du Sud avec une dernière grosse occasion à la 44ème minute. Un coup franc tiré en cloche, et qui filait droit dans les buts, est dévié d'une belle claquette par une Patricia Mantey très inspirée. Les deux équipes semblent soulagées de regagner les vestiaires après avoir souffert de cette canicule de début de saison sèche dans la capitale camerounaise.

Le Ghana entame la seconde partie pied au plancher et dès la 48ème minute, sur un corner tiré de la droite vers la gauche de la défense sud-africaine, Linda Eshun, oubliée au second poteau prolonge le ballon de la tête dans les buts d'Andile Zlamini. Ce but vient débrider la rencontre. Les Sud-Africaines, piquées au vif, se portent vers l'avant. Dans une phase de jeu faite de courtes passes, les coéquipières de Janine Van Wyk échouent devant les buts ghanéens.

L'Afrique du Sud pousse mais manque de lucidité lors du dernier geste. Le Ghana, pour sa part, essaie de procéder par des contres. Et, sur une balle perdue par les Banyana Banyana dans leur moitié de terrain, les Ghanéennes sont à un doigt de doubler le score à la 70ème minute. On assiste dès lors à un festival d'occasions manquées de la part des Sud-Africaines jusqu'au coup de sifflet final de la Tanzanienne Jonesia Kabakama. Le Ghana remporte ainsi le bronze, son meilleur résultat depuis 2006.

Réactions

Yussif Basigi (sélectionneur du Ghana)

Je tiens d'abord à féliciter le coach Ellis. Malgré la défaite, son équipe a très bien joué. Il était important que nous rentrions avec au moins une médaille au Ghana. Je suis vraiment impressionné par l'organisation de ce tournoi. Nous allons transmettre le message aux autorités ghanéennes pour qu'on puisse faire à peu près pareil lors du prochain tournoi au Ghana. En ce qui concerne la préparation, nos avions l'objectif de remporter le trophée, malheureusement nous rentrons avec le bronze. Nous nous préparerons mieux pour la prochaine CAN. Les supporters étaient extraordinaires. Les Camerounais portent leur équipe et cela traduit l'importance que prend de plus en plus le football féminin. La meilleure équipe l'emportera en finale.

Desiree Ellis (sélectionneuse de l'Afrique du Sud)

Nos joueuses ont eu des opportunités qu'elles n'ont pas su concrétiser. Elles n'ont pas démérité. Nous avions pour objectif de rentrer avec une médaille. Hélas, ce n'est pas le cas ! Je félicite le Ghana pour sa victoire. L'organisation était impeccable et la qualité du jeu excellente. Nous devons porter la voix du football africain au niveau de la Fifa pour qu'il soit mieux considéré. Nos joueuses ont seulement manqué de lucidité. Je crois que nous avons eu la meilleure équipe du tournoi parce que nos filles sont restées combatives jusqu'à la fin de chaque match. Le public camerounais a été extraordinaire. J'ai participé à plusieurs tournois et je n'ai jamais vu des supporters aussi nombreux pour des matches de football féminin. C'est la 3ème finale entre le Cameroun et le Nigéria. Le Nigéria cherche à défendre son titre. La différence se fera au niveau de l'équipe dont les individualités se distingueront.