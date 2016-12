Rwanda: Que deviennent les combattants FDLR une fois rentrés de RDC?

Ils peuvent récupérer leur terre ou si elle est occupée avoir recours à la justice. Le responsable de Mutobo l'assure : 75% d'entre eux parviennent à avoir un revenu régulier et une stabilité sociale. Et le responsable le martèle, ces anciens ennemis de Kigali ne font l'objet d'aucune surveillance particulière, même si selon des témoignages, ce n'est pas le sentiment de certains ex-combattants.

Les FDLR, opposés au gouvernement de Kigali sont présents dans l'est du pays depuis la fin du génocide au Rwanda en 1994, au cours duquel environ 800 000 personnes ont été tuées, essentiellement parmi la minorité tutsi. Certains FDLR sont accusés d'avoir participé aux massacres. Kigali refuse tout dialogue politique avec eux, mais les appelle à désarmer et à revenir au Rwanda pour être démobilisés dans le nord du pays.

