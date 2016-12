Seychelles: Cassiya en concert aux Seychelles, pour la bonne cause

Victoria Seychelles — Le public Seychellois aura l'occasion ce samedi d'apprécier la musique du groupe Mauricien, Cassiya avec le chanteur principal, Désiré François, dans un grand concert de fin d'année « Christmas In The Tropics », qui aura lieu au Mini Stade de Victoria, la capitale des Seychelles.

C'est la 3e fois que Cassiya sera en concert aux Seychelles, la dernière fois remonte à, il y a 16 ans au Festival Kreol.

Désiré promet un concert de séga, une musique des iles du sud de l'Océan Indien de haut niveau, en couleur avec une bonne ambiance.

"Notre répertoire musical de samedi soir sera un mélange. On va faire revivre les anciens succès de Cassiya et on va rajouter aussi quelques nouveautés » a dit Désiré.

Ce concert à l'approche de Noël, a aussi un côté charitable puisque l'argent récolté servira à financer des projets communautaires, ont expliqué à la SNA les organisateurs de ce spectacle Chantale Poonoosamy de Takamaka Rhum, Shantilal Dhanjee de la Seychelles Round Table et Oceana Sports Fishing Club.

« C'est un concert avec aussi une bonne cause charitable car une partie du bénéfice, servira à financer nos projets humanitaires de la Seychelles Round Table» a dit Dhanjee.

« De notre côté, Takamaka Rhum en partenariat avec Air Seychelles nous voulons utiliser l'argent pour financer l'achat des prothèses auditives pour les enfants malentendants dans les écoles » a déclaré Poonoosamy.

"On est toujours partant pour des concerts avec un lien humanitaire, quelques-unes de nos chansons touchent beaucoup le côté social et c'est toujours un plaisir de chanter pour une cause charitable", a dit Désiré.

Cassiya (avec Désiré François) a enregistrer au total 21 albums et le dernier, c'est "Dipain Grillé" en vente dans les bacs.

L'année prochaine Cassiya fêtera ses 25ans.

"On va célébrer cela à travers plusieurs spectacles notamment à Maurice bien sûr, à la Réunion, en Angleterre, à Paris et en Australie. Si les Seychelles, nous invitent on est partant pour fêter nos 25 ans chez vous, pourquoi pas" a souhaité Désiré.

Désiré François et le groupe Cassiya, qui font un tabac dans la région en ce moment avec le hit " "Dipain Grillé (Mélina)", se déplacent avec un groupe de 12 personnes aux Seychelles.

Ce grand concert débutera à 18h00 avec en ouverture des artistes seychellois connus comme Jean-Marc Volcy, Joseph Sinon, Philip Toussaint, Elijah, Ion Kid, Sandra Esparon etc..

Les billets qui sont déjà en vente coûtent 200 Roupies et 1500 Roupies pour un billet en place VIP.

A noter que le groupe Cassiya a été créé en 1992 avec Désiré François comme chanteur principal, dans un quartier appelé "Cassis" dans la capitale Port-Louis à l'Île Maurice.

Le groupe a connu un immense succès dans la région de l'Océan Indien.

Ils se sont produits dans divers continents en Afrique, en Europe et en Australie.

Le groupe a même donné un concert au Zénith de Paris en 1999 et également dans la salle mythique de l'Olympia à Paris.

Ils ont produit une dizaine d'albums dont parmi l'album intitulé "Separation" sorti, en 1993, où le groupe a fait une percée foudroyante avec un peu plus de 25,000 exemplaires vendus en un temps record.

Cassiya a aussi enregistré un hit avec la chanteuse Seychelloise Jany De Létourdie intitulé "Desizyon".