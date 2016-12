Algérie: Taleb Omar appelle l'ONU à mettre un terme aux "crimes" marocains à l'encontre de la population sahraouie

Le Premier ministre sahraoui, Abdelkader Taleb Omar, a appelé samedi le Conseil de sécurité des Nations unies à assumer ses responsabilités pour mettre un terme aux "crimes" marocains à l'encontre de la population sahraouie et à faire "pression" sur le Maroc pour qu'il se conforme à la légalité internationale.

Dans un discours lu au nom du président sahraoui, Secrétaire général du Front Polisario Brahim Ghali, le Premier ministre sahraoui a indiqué à l'ouverture des travaux du 8e Congrès des travailleurs sahraouis, que "la paix est en danger dans la région, et que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment la France, doivent assumer leurs responsabilités dans la sauvegarde de la paix et la sécurité par l'exercice de toutes formes de pressions et sanctions nécessaires sur l'occupant marocain afin d'arrêter son mépris envers l'ONU".

"Quarante et un an (41), après l'invasion militaire du Sahara occidental, le Maroc poursuit ses violations du droit international et ses crimes contre

le peuple sahraoui", a regretté M. Taleb, appelant la communauté internationale à "mettre en œuvre sans plus tarder les exigences de la légalité internationale pour enlever cette tache pour le bien de la conscience de l'humanité".

Le Premier ministre sahraoui a souligné, par ailleurs, que l'"escalade des provocations et chantage de l'occupant marocain aura des conséquences

désastreuses" sur la région, qualifiant la tension dans la zone d'Al-Guergarat, dans le sud du Sahara occidental, de "violation flagrante marocaine à l'accord de cessez-le-feu signé par les parties au conflit, (Front Polisario/Maroc), sous les auspices de lÆONU en 1991".

Il a également dénoncé l'"intention délibérée de l'Etat marocain visant à susciter une confrontation militaire qui pourra menacer la paix, la sécurité

et la stabilité dans la région", réaffirmant "la disponibilité du peuple sahraoui et de son armée héroïque à faire face à toutes les violations marocaines et

à défendre leurs droits".

Concernant le sommet Afrique-Monde arabe tenu récemment à Malabo (Guinée équatoriale), M. Taleb Omar a souligné que "l'Etat marocain manque de bonne foi dans sa tentative d'intégrer l'Union africaine (UA), mais œuvre par contre à ce qu'il sème le désaccord et la division dans les rangs de l'Union".

"Les Africains sont conscients que le but du Maroc est de légitimer son occupation de certaines parties d'un Etat membre de l'UA", a-t-il ajouté.

"Pour y aboutir, dit-il, le Maroc n'hésitera par à démolir l'Afrique et son histoire, ses principes, ses réalisations et ses mécanismes de développement,

d'intégration et d'unité entre les pays et peuples du continent".

Les travaux du 8eme Congrès de l'Union des travailleurs de saguia Hamra et Oued El-d'hab (UGTSARIO), qui portent le nom du martyre "Brahim Saika", se sont ouverts samedi sous le slogan "la mobilisation de la main-d'oeuvre pour imposer la souveraineté totale".

L'ouverture des travaux a eu lieu en présence du Premier ministre, Abdelkader Taleb Omar, des membres du Secrétariat national du Front Polisario et du gouvernement, et du Conseil national sahraoui ainsi que des représentants des travailleurs sahraouis au niveau des institutions nationales, des cadres de l'Armée de libération populaire sahraouie et des délégations étrangères.

Le congrès qui se tient du 3 au 5 décembre à la wilaya de Boudjedour (camps des réfugiés) "constitue une opportunité pour les délégués de trouver les moyens de relever les défis rencontrés par les travailleurs sahraouis, de tracer les stratégies de l'organisation pour les quatre années à venir et de mettre en place les plans d'action à même de promouvoir la situation des travailleurs sahraouis", avait affirmé le SG sortant, Mohamed Cheikh Mohamed Lahbib dans une déclaration à la veille de ce congrès.

Il sera question également pour les congressistes, de renouveler les instances de l'Union et d'élaborer un planning de travail et des actions à mener durant les quatre années à venir", a noté M. Mohamed Chiekh.

Les participants aux assises, a-t-il noté, "vont aborder et discuter des mécanismes permettant de protéger les travailleurs sahraouis dans les territoires occupés et de soutenir la résistance populaire face à la répression de l'occupant marocain", indiquant par ailleurs qu'"une délégation des territoires occupés sera présente à cet événement."