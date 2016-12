Algérie: Voile/Championnat d'Afrique 2016 (Laser) - "Nous aurons notre mot à dire à Maputo" (entraîneur)

Alger — La sélection algérienne de voile qui prendra part aux championnats d'Afrique Lazer 2016, prévus du 5 au 10 décembre à Maputo (Mozambique), aura "son mot à dire", malgré une fin de préparation perturbée par le "mauvais temps", a indiqué l'entraîneur national, Khierddine Barka.

"La fin de préparation de l'équipe a été perturbée par plusieurs facteurs. Nos athlètes étaient en pleine période d'examens scolaires et le mauvais temps qui marqué la fin du mois dernier (novembre) a affecté le déroulement de la préparation", a déclaré Barka à l'APS avant le départ pour Maputo.

"La concurrence sera rude, mais nous aurons notre mot à dire face aux meilleurs athlètes africains", a-t-il ajouté.

L'Algérie prend part aux championnats d'Afrique de voile 2016, spécialité Laser (standard, radial, et 4.7), avec cinq athlètes : Wassim Ziani et Mohamed Kebaïli chez les garçons, ainsi que Sana Lacheheb, Nouha Akil et Lamia Hamiche chez les filles.

La spécialiste du 4.7, Sana Lacheheb, qui participera à son premier championnat d'Afrique, s'est dite prête à relever le défi.

"C'est ma première expérience africaine, mais je suis confiante avant d'entamer la compétition. Nous avons effectué une bonne préparation durant laquelle nous avons travaillé sur nos points faibles", a-t-elle déclaré.

Avant le départ pour Maputo, la sélection algérienne avait effectué un stage bloqué du 18 au 22 novembre dernier à l'Ecole nationale des sports aquatiques et sub-aquatiques de Bordj El Bahri (Est d'Alger).

Ces championnats d'Afrique 2016 sont considérés comme un préparation pour les Jeux Méditerranéens de 2018 à Tarragone (Espagne) et les jeux Olympiques de 2020 à Tokyo (Japon).

Outre l'Algérie et le Mozambique (pays organisateur), six autres nations participent à ces championnats d'Afrique 2016, à savoir : Tunisie, Afrique du Sud, Seychelles, Maroc, Egypte et Zimbabwe.