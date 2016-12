Afrique: CAN 2016 Dames - Ejangue « Prêtes à nous battre jusqu'au bout »

Plus question de perdre contre le Nigeria, aussi solide soit-il ! Augustine Edjangue, après sa finale perdue contre ce pays il y a deux ans, tient à avertir les Supers Falcons avant le dernier acte de la CAN 2016 dames de ce samedi. La vice-capitaine des Lionnes indomptables du Cameroun, présent en conférence de presse d'avant-match, compte sur la combativité de leur effectif pour venir à bout de leur redoutable adversaire, meilleure attaque de la compétition et déjà neuf fois vainqueur de ce tournoi.

« Je suis une ancienne de l'équipe. Toutes mes jeunes sœurs sont prêtes pour cette confrontation. Nous avons perdu contre le Nigeria en finale déjà et nous essayons de nous galvaniser pour la victoire. Nous sommes prêtes à nous battre jusqu'au bout. En tant que vice-capitaine, je dois dire que la force de notre groupe c'est la combativité et la solidarité. Nous sommes 22 joueuses et chacune de nous est importante pour le groupe. Que l'on soit sur l'aire de jeu ou sur le banc de touche, nous vibrons à l'unisson. Et on ne se pose pas de question de savoir si on ferait mieux ou pas. C'est vrai qu'on a perdu la dernière finale sur des détails. Cette fois-ci on s'entraîne dur pour que cela ne se reproduise plus », a-t-elle déclaré, avant de se confier sur les qualités de leur adversaire.

« Le Nigeria est une grande équipe qu'on respecte beaucoup. Dieu a voulu que cette compétition se joue au Cameroun et nous pensons que grâce à Dieu et à la qualité de notre préparation, ce trophée ne nous échappera pas cette fois-ci ».