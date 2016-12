Niger: Défiance face aux militaires étrangers

C'est la méfiance aussi chez les militaires nigériens, dont une partie considère ces présences occidentales comme une atteinte à la souveraineté nationale, d'après un récent rapport du Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Il y aurait environ 200 soldats américains au Sahel, selon la Maison blanche - Ils ne sont pas les seuls dans la région: les forces françaises de l'opération Barkhane compteraient près de 350 hommes, l'Allemagne, quant à elle, envisage de déployer quelque 850 hommes au Niger avec l'établissement d'une base militaire pour soutenir la mission onusienne au Mali.

Les habitants d'Agadez ne voient pas ces évolutions d'un bon oeil, et demandent à être mieux informés, à l'image d'Ibrahim Manzo, qui témoigne: "Moi je suis d'Agadez, chaque matin, il y a des gros porteurs qui atterrissent et personne ne sait ce qu'ils transportent."

Cinquante millions de dollars auraient été injectés pour la construction de cette base, selon le gouvernement américain, le double si l'on en croit le magazine d'investigation "The intercept". La base d'Agadez est un point d'appui nécessaire des Américains dans leur lutte contre les groupes terroristes dans le Sahel, explique Adam Moore, spécialiste de l'engagement américain en Afrique: "Elle sera utilisée pour la surveillance dans le nord du Niger et la partie sud de la Libye. Après le déploiement de drones qui a déjà eu lieu à Niamey, il est évident que le Niger est en train de devenir un centre de lutte contre le terrorisme dans le nord-ouest de l'Afrique". La construction de cette base devrait aussi accueillir des drones et permettre notamment, grâce à une piste d'une longueur de 3000 mètres, l'envol d'avions de renseignement et d'appareils de transport.

Copyright © 2016 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.