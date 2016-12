Centrafrique: Ligue 1 - Rennes - Sans Habib Habibou face à Saint-Etienne

Entre un Stade Rennais plutôt habitué à se montrer solide, et une ASSE qui joue résolument sur la défensive, le match ne s'annonce pas forcément riche en occasions. Battus dans le derby par Lorient cette semaine, les hommes de Gourcuff vont devoir retrouver de leur superbe pour ne pas dégringoler au classement. Ainsi pour la réception de Saint-Etienne cet après-midi, Christian Gourcuff a décidé de ne pas convoquer le Centrafricain Habib Habibou et le Sud-Africain Kermit Erasmus. Ntep et Sio Yoann sont bien présent.

