Afrique de l'Ouest: Sécurité au Sahel - Trois pays mutualisent leurs efforts

Le National democratic institute (NDI) a animé une conférence de presse sur les conclusions du forum sous régional sur la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité au Sahel. Les participants venus du Burkina Faso, du Niger et du Mali ont convenu de mutualiser leurs efforts en vue de faire face aux défis.

Des décideurs politiques, des parlementaires et des leaders de la société civile du Burkina Faso, du Niger et du Mali ont décidé d'agir désormais en synergie dans le domaine de la sécurité au regard des nombreux défis nationaux et transfrontaliers auxquels leurs pays sont confrontés. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse, le jeudi 1er décembre 2016 marquant la fin du forum sous régional sur la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité organisé par le National democratic institute (NDI) et ses partenaires.

Débuté le 29 novembre, ce séminaire a regroupé des membres de commissions de défense et de sécurité des parlements des trois pays, des représentants de ministères en charge de la sécurité, et des membres d'Organisations de la société civile (OSC). La rencontre a eu pour animateurs, Lona Charles Ouattara, 2e vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Ibrahim Diallo, inspecteur général, représentant le Premier ministère du Mali et Abas Mallam de la société civile du Niger.

Selon les conférenciers, face à la montée des différentes formes de menaces sécuritaires, notamment le terrorisme, l'extrémisme violent, le grand banditisme, le trafic d'armes, de drogue et d'êtres humains, la mutualisation des moyens et des efforts s'impose aux différents acteurs. Les recommandations sont formulées à l'endroit de chaque catégorie d'acteurs, à savoir les députés, les gouvernements et la société civile.

Au niveau des parlements, les participants ont recommandé, entre autres, la création d'un comité ad hoc regroupant des députés burkinabè, maliens et nigériens pour des concertations sur des questions de développement et de sécurité, l'harmonisation des législations en vue de mettre à la disposition des structures compétentes, des textes communs dans le domaine de la sécurité.

S'agissant des suggestions à l'endroit des exécutifs, on a noté l'augmentation du nombre de postes frontaliers de contrôle, la dotation des agents de sécurité en moyens opérationnels, le renforcement de la relation exécutif-législatif en matière de défense et de sécurité afin de faciliter la mobilisation des ressources nécessaires, le renforcement des capacités et l'amélioration de la coordination entre acteurs intervenant dans la gestion des frontières.

Aller loin que la lecture du communiqué final

Quant aux OSC des trois pays, elles doivent mettre rapidement en place un mécanisme de communication et d'information sur les questions de sécurité à l'interne et à l'externe, multiplier des actions de sensibilisation sur le terrain et développer leur collaboration avec les organisations communautaires afin de faire face aux défis sécuritaires. Le document final suggère en outre l'élargissement du Programme Sahel aux journalistes pour leur permettre de se familiariser avec les notions de gouvernance démocratique du secteur de la sécurité en vue d'une meilleure information des populations.

Selon Ibrahim Diallo, la notion de sécurité était classiquement conçue comme un domaine spécifiquement et exclusivement réservé à l'Etat. Mais aujourd'hui, elle a évolué et prend en compte des domaines comme la santé, l'économie, etc. D'où la nécessité d'impliquer les populations dans la recherche de solutions.

Quelles garanties chaque catégorie d'acteurs donne-t-elle à cette nouvelle initiative afin qu'elle ne connaisse pas le même sort que celles de même nature qui ne sont pas allées plus loin que la lecture du communiqué final ?

Réagissant à cette interrogation des journalistes, le député Charles Lona Ouattara du Burkina Faso a laissé entendre que des initiatives déjà entreprises sur la question n'ont pas abouti, mais que cette dernière semble être la bonne, en témoigne, selon lui, la détermination des acteurs. « Le fait de rassembler des représentants de parlements, de gouvernements et d' OSC autour d'une même table pour discuter de cette question jadis réservée aux seuls spécialistes est un atout majeur », a-t-il fait remarquer. Pour son collègue Marie Laurence Ilboudo, la sécurité est un droit prescrit par la Constitution et il est temps que les citoyens puissent enfin en jouir. « Nous en avons pris conscience et cela va se traduire sur le terrain, » a-t-elle conclu.