Ghana: Une fausse ambassade américaine a délivré des visas pendant 10 ans

Elle était dirigée par un réseau criminel. Les autorités ghanéennes ont mis fin aux activités d'une fausse ambassade des Etats-Unis dans la capitale, Accra, qui délivrait depuis dix ans d'authentiques visas obtenus illégalement, a révélé le département d'Etat américain dimanche 4 décembre.

Jusqu'à sa fermeture cet été, la fausse ambassade avait pignon sur rue dans un bâtiment rose passablement délabré, au-dessus duquel flottait un drapeau américain. A l'intérieur était accroché un portrait du président Barack Obama.

"Elle n'était pas gérée par l'administration américaine, mais par des individus appartenant au crime organisé ghanéen et turc, et par un avocat ghanéen au fait du code pénal et de la législation sur l'immigration", a précisé le département d'Etat dans un communiqué.

Des visas américains authentiques

Des Turcs parlant anglais et néerlandais se faisaient passer pour des agents consulaires. Au cours de l'enquête, une fausse ambassade des Pays-Bas a également été découverte. Le gang délivrait des visas américains authentiques mais obtenus frauduleusement, ainsi que de faux papiers d'identité, dont des extraits de naissance, au prix de 6 000 dollars pièce. Au cours des perquisitions, qui ont débouché sur un certain nombre d'arrestations, les autorités ont saisi de faux visas indiens, sud-africains mais aussi de pays de l'espace Schengen, et 150 passeports de dix pays, de même qu'un ordinateur portable et des smartphones.

Le département d'Etat ne dit pas comment le gang s'était procuré de vrais visas américains. Il ne précise pas non plus combien de personnes ont pu pénétrer illégalement aux Etats-Unis et dans d'autres pays en recourant à des visas délivrés par ce gang, qui distribuait des dessous-de-table pour pouvoir opérer en toute impunité.