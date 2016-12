Afrique: Zone de libre-échange continentale - La CEA demande à l'Afrique de poursuivre le processus

Le Forum du commerce africain s'est clôturé ce mercredi à Addis-Abeba, avec le Coordinateur de la Commission économique pour l'Afrique, David Luke, demandant aux participants d'agir sur les conclusions des discussions de cette semaine étant donné que le continent compte respecter le délai imparti d'octobre 2017 pour la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale.

En effet, David Luke, lors de diverses interventions et présentations au cours de la semaine, y compris sur la ZLEC et la transformation structurelle, a fait valoir la nécessité pour l'Afrique de traiter rapidement les questions en suspens qui s'opposent à la ZLEC.

La ZLEC, qui doit être mis en place d'ici octobre 2017, rassemblera cinquante-quatre pays Africains avec une population de plus d'un milliard d'individus et un produit intérieur brut de plus de 3400 milliards de dollars américains.

Les dirigeants africains, avec la mise en place de la ZLEC, envisagent créer un marché continental unique pour les biens et services, la libre circulation des hommes et des femmes d'affaires et des investissements et développer le commerce intra-africain, entre autres choses. La ZLEC devrait également améliorer la compétitivité au niveau des industries et des entreprises sur le continent.

«Nous avons eu de grandes discussions au cours des trois derniers jours sur un certain nombre de questions cruciales en ce qui concerne le commerce africain qui auront des implications et des mesures de suivi pour nous tous», déclare Luke.

Les discussions des trois derniers jours ont porté sur les questions critiques qui doivent être abordées en matière de commerce et d'intégration régionale en Afrique, entre autres.

Les participants, parmi lesquels des ministres du commerce, des hauts fonctionnaires, des représentants du secteur privé, des PDG, la société civile, des Agences de développement international, le milieu universitaire et autres, se sont penché sur le rôle à jouer de la ZLEC pour contribuer à la transformation structurelle en Afrique et d'autres questions à savoir : Comment s'assurer que la ZLEC est effectivement mis en œuvre? Comment faire en sorte que l'entente soit inclusive ?