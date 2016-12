Centrafrique: Human Rights Watch s'inquiète d'une reprise des violences

Nous avons constaté que les minorités peules sont de plus en plus menacées par les combattants de FPRC et aussi par les civils qui sont plutôt liés avec les FPRC... 485 Peuls sont cachés en ville, des femmes, des enfants, dans des conditions de terreur.

Une situation qu'a pu constater Human Rights Watch. Lewis Mudge est chercheur pour la division Afrique de l'organisation et était sur le terrain, il y a quelques jours. Selon lui, les combattants FRPC ont particulièrement ciblé les civils et désormais la minorité peule de la ville est aujourd'hui en danger.

Les deux groupes, le FPRC à dominante gula et l'UPC à dominante peule, se disputent le contrôle de cette ville diamantifère. Et aujourd'hui encore la tension reste très vive.

