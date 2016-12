Ouganda: Le procès de l'Armée de résistance du Seigneur devant la CPI

Onze ans après l'émission d'un mandat d'arrêt contre lui, Dominic Ongwen sera jugé devant la Cour pénale internationale à partir de ce mardi 6 décembre. Enlevé à l'âge de 14 ans par les hommes de Joseph Kony, dans le nord de l'Ouganda, l'enfant soldat était devenu l'un des commandants redoutés de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), mais doit désormais répondre de crimes contre l'humanité et crimes de guerre.

Après lecture des 70 chefs d'accusation portés contre lui, Dominic Ongwen aurait perdu la joie qu'il manifestait lors de ses premières semaines en cellule. Poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, il doit répondre des attaques au nord de l'Ouganda de quatre camps de déplacés, émaillées de massacres, de pillage et d'enlèvements ; de la conscription forcée d'enfants de moins de 15 ans ; et de viols et grossesses forcées.

Lorsqu'il avait franchi les portes de la prison de Scheveningen en janvier 2015, Dominic Ongwen s'enchantait, pourtant, de son nouveau monde. Enlevé par l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) lorsqu'il avait 14 ans, il venait de passer 17 années dans le bush. Les échos de la prison laissaient entendre qu'il se « goinfrait de miel au petit-déjeuner » et contemplait ravi ses nouveaux costumes, autrement plus saillants que ses treillis élimés par des années de combat à la tête de la brigade Sinia. Excellent combattant, le jeune Ongwen s'était vite révélé pour ses talents de commandement et avait donc rapidement franchit les échelons hiérarchiques de l'Armée de résistance du Seigneur.

Les déplacés ciblés

Formée par Joseph Kony à la fin des années 1980, la LRA voulait renverser le régime de Yoweri Museveni. La milice s'inspire des 10 commandements de la Bible et exige le partage des richesses avec le nord du pays, délaissé. En 30 ans de combat, d'abord dans le nord de l'Ouganda, puis, suite à l'échec de négociations de paix, en Centrafrique, au sud du Soudan, et en République démocratique du Congo (RDC), la LRA aurait tué plus de 100 000 personnes et capturé au moins 30 000 enfants.

En 2003 et 2004, date des crimes reprochés à Dominic Ongwen, l'armée régulière ougandaise avance alors en godillots usés, malgré son budget exponentiel alimenté par Washington, fidèle parrain du régime. Les camps de déplacés, nés des massacres de la LRA, deviennent des cibles faciles pour les rebelles, qui tuent, enlèvent, et pillent. Pour les seules années 2002, 2003 et 2004, l'armée ougandaise a recensé 712 attaques de la LRA.

Un dossier à charge très étoffé

Au cours du procès qui s'ouvre ce mardi, le procureur reviendra en détail sur quatre de ces attaques, celles des camps de Pajule, Lukodi, Odek et Abok. Dans son mémoire, le procureur décrit les scènes terrifiantes que les témoins devraient évoquer à la barre dans les prochains mois. Des civils de 2 à 80 ans battus à mort, étranglés, brûlés vifs. Des femmes enlevées, obligées d'abandonner leur bébé sur la route. Le pillage des échoppes, et même d'un stock du World Food Programme. Des scènes d'enfants enrôlés, obligés à tuer et pour l'un, à regarder les corps, dont celui de son père, se décomposer pendant trois jours. Partout, M. Ongwen aurait ordonné de « tuer tous ceux qui ne sont pas les nôtres ».

Pour prouver les faits, le procureur dispose d'un solide dossier. Les communications de la LRA, à travers des radios hautes fréquences pillées dans les missions catholiques ou dans les véhicules des ONG, ont été écoutées pendant dix ans, et 24 heures sur 24, par les renseignements ougandais. Dix-huit auteurs de ces interceptions ont témoigné pour le procureur, qui en 2006, avait même dû leur fournir carnets, stylos, piles et enregistreurs. Le procureur fera aussi venir des victimes, des officiers de l'armée régulière et des insiders, dont deux anciens bras droits de Dominic Ongwen. Parmi ses témoins comptent aussi sept « ex-femmes » de l'accusé. Enlevées lors des combats, elles étaient « des butins de guerre », décrit le procureur dans son mémoire.

Viols et grossesses forcées

Car les règles de la LRA sont strictes : elles interdisent le sexe hors mariage. Ongwen choisit les épouses des officiers de sa brigade et gratifie aussi ses plus vaillants soldats, ce qui le rend « populaire » auprès de ses recrues. L'une des « épouses » du commandant Ongwen, enlevée à 7 ans, avait été forcée de porter des sacs de sel pendant plus d'un mois dans le bush, puis violé lorsqu'elle n'avait que dix ans. « Dégoutée et terrorisée », elle avait fini par céder au chef rebelle après avoir été battue avec des tiges de bambou pendant une semaine. Le procureur a identifié 12 enfants nés de ces viols, grâce à des tests de paternité. Selon l'une de ses « femmes », le commandant Ongwen donnait ses ordres aux gamins de 10 ans, conscrits de force, puis « quelquefois, allait jouer avec eux ».