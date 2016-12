Libye: Les forces gouvernementales poursuivent la sécurisation de Syrte

Si elle se confirme, cette victoire à Syrte serait la seule obtenue pour l'instant par le gouvernement d'union nationale installé à Tripoli fin mars. Ce gouvernement dirigé par Fayez el-Sarraj est issu de l'accord politique signé au Maroc et nommé depuis presque un an. Sa mission qui devait durer une année pourrait être renouvelée. D'où l'importance d'une annonce sur Syrte. Mais le gouvernement ne confirme pas encore, car sa confirmation impose des conséquences sur tous les partis en Libye.

Cela fait deux mois que les forces loyales au gouvernement de Tripoli essayent de reprendre le quartier d'al-Giza al-Bahria, un quartier de moins de 3 km2. Les milices de Misrata ont toujours expliqué que les civils restés sur place ralentissaient leur progression. Vingt-deux frappes américaines ont été menées ces dernières heures, annonce Africom, ce qui aurait détruit 63 positions de l'organisation Etat islamique dans la ville. Douze combattants du groupe jihadiste ont été arrêtés et 26 corps trouvés dans les décombres de la ville, dont ceux de femmes et d'enfants.

