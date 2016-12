Burkina Faso: Coopération - Des émissaires Kényans et sénégalais chez le président du Faso

Le ministre auprès du président de la République en charge du Suivi du plan Sénégal émergent, Abdoul Aziz Tall, a été également porteur d'un message de Macky Sall à Roch Marc Christian Kaboré. A sa sortie d'audience, il s'est voulu très bref et n'a pas livré un mot du message transmis au président du Faso. « Permettez-moi de ne pas m'étendre sur le contenu de notre entretien. Toutefois, je voudrais préciser que le Sénégal et le Burkina Faso entretiennent d'excellentes relations pour le grand bonheur de leur peuple», a-t-il laissé entendre.

M. Macharia a dit être admiratif de ce qui s'est passé au « pays des Hommes intègres » ces dernières années en matière d'acquis démocratiques. Il a ajouté qu'il a échangé avec le chef de l'Etat autour des questions de développement. « Le Burkina produit du coton et de l'or. Je pense que les deux pays peuvent bien collaborer dans ces deux secteurs au profit des peuples », a-t-il souligné. L'envoyé spécial de Uhuru Kenyata a dit être heureux d'apprendre de son hôte que le Burkina Faso va ouvrir bientôt une ambassade à Naïrobi au Kenya. Toute chose qui, selon lui, va dans le sens du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays.

