Libye: Reprise de la ville de Syrte - Info ou intox ?

La ville de Syrte a été reprise aux mains des djihadistes. C'est le gouvernement d'union nationale de Fayez Al-Sarraj lui-même qui l'annonce à travers le porte-parole des forces armées libyennes, en la personne de Reda Issa.

« Nos forces ont constaté aujourd'hui un effondrement des djihadistes, et des dizaines d'entre eux se sont déjà livrés à nos forces », a-t-il déclaré. Info ou intox ? Très difficile de répondre à cette question, tant la situation en Libye n'offre aucune lisibilité. Car, que n'a-t-on pas entendu depuis plus d'un an et demi ?

En effet, quand ce ne sont pas les autorités reconnues par la communauté internationale qui disent avoir pris le contrôle de telle ou telle ville, ce sont des milices tribales qui disent avoir libéré le pays, avant d'être vite démenties par les djihadistes de l'Etat islamique (EI) qui, il faut le dire, ont profité du chaos consécutif à la chute de Mouammar Kadhafi pour asseoir leurs tentacules en Libye.

Le combat est loin d'être gagné

Les faits parlent d'eux-mêmes. Car les combats ont fait plus de 700 morts et plus de 3 000 blessés dans les rangs des forces loyalistes du gouvernement d'union nationale. Quant au camp des djihadistes, le bilan n'est pas connu.

En tout cas, pour autant que cette nouvelle annonce des autorités libyennes soit fondée, elle constitue un nouveau revers pour l'EI, déjà acculé dans ses fiefs de Mossoul en Irak et Raqqa en Syrie.

Mais le combat, il faut le dire, est loin d'être gagné, puisqu'une fois le pays libéré du joug des djihadistes, il faudra résoudre l'équation du général Kalifa Haftar qui dispose d'une redoutable capacité de nuisance.

La communauté internationale qui ne veut pas le voir même en peinture, n'aura d'autre choix que de composer avec lui, pour autant qu'elle veuille vraiment aider la Libye à sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouve depuis près de cinq ans.