Afrique: La Conférence sur la Couverture médiatique de l'Afrique s'ouvre à Nairobi ce jeudi

Nairobi, Kenya — Les rédacteurs-en-chef des médias africains en provenance de tout le Continent se retrouveront jeudi et vendredi au Centre de Conférence Desmond Tutu de Nairobi, au Kenya, pour échanger sur la couverture médiatique quotidienne du continent et refléchir sur la manière dont les médias régionaux et internationaux traitent l'actualité africaine.

Consécutivement à une étude réalisée par l'Initiative pour les Médias d'Afrique (AMI), il sera question de confronter les points de vue et d'envisager comment les médias africains peuvent refléter la réalité du continent à travers une perspective africaine.

Plusieurs thématiques seront abordés en présence d'orateurs expérimentés traitant de thèmes divers et parmi lesquels des représentants d'Agences de presse ; de Fondations et de nombreuses organisations africaines et internationales.

La première journée sera couronnée par la remise des Prix Zimeo du journalisme qui récompensent l'excellence dans la profession. (Suivra...).