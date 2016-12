Centrafrique: Des Casques bleus accusés d'abus sexuels

Une note de service rédigée en août par le chef de l'Unité de la conduite et de la discipline de l'ONU, citant des informations provenant de l'enquête du BSCI, a révélé que de nombreuses accusations étaient très semblables et semblaient être motivées par des gains financiers.

La force de maintien de la paix des Nations unies, composée de 12 000 soldats, a été entachée par des allégations d'abus sexuels depuis son déploiement en avril 2014 pour enrayer les combats entre les rebelles Séléka et les milices chrétiennes anti-balaka. « La responsabilité de nouvelles enquêtes a été donnée au Burundi et au Gabon », a déclaré le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, soulignant que l'ONU avait demandé à ces États d'interroger leurs troupes qui ont quitté la RCA avant que les allégations ne soient faites.

Une enquête interne des Nations unies a identifié 25 Casques bleus du Burundi et 16 du Gabon accusés d'abus et d'exploitation sexuels en République centrafricaine (RCA) entre 2014 et 2015.

