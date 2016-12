Libye: L'envoyé de l'ONU réclame la pleine mise en oeuvre de l'accord politique conclu il y a un an

Enfin, le Représentant spécial a souligné l'importance d'un retour échelonné de la MANUL à Tripoli, une fois que les questions de sécurité auront été réglées de manière adéquate. « Nous serons beaucoup plus efficaces là-bas qu'à Tunis », a-t-il reconnu. C'est pourquoi, il a invité la communauté internationale à renoncer à son exil et à être présente sur le terrain pour œuvrer au mieux au retour de la stabilité dans le pays.

M. Kobler a ensuite appuyé la création d'une garde présidentielle pour protéger les institutions de l'État et les ambassades. Le Conseil de la présidence et le gouvernement d'entente nationale ne doivent pas être protégés par les groupes armés, a-t-il estimé, en précisant que cette garde pourrait bénéficier d'exemptions au titre de l'embargo sur les armes.

M. Kobler a déclaré que la situation sécuritaire fragmentée permettait aux réseaux criminels et terroristes de prospérer. Ces derniers jours, Tripoli a été le théâtre des plus violents affrontements depuis 2014, en raison de la rivalité entre les différents groupes armés, a-t-il déclaré. À ce stade, le Représentant spécial a souhaité que l'embargo sur les armes reste en place, « jusqu'à ce que la Libye soit dotée d'un appareil sécuritaire cohérent et fiable ».

Tout en jugeant ces développements encourageants, M. Kobler a attiré l'attention sur les graves défis qui subsistent en Libye. « Les institutions de l'Accord politique libyen n'ont pas, et de loin, répondu aux attentes », a-t-il reconnu. Il a ainsi évoqué le rejet par la Chambre des représentants de la formation d'un nouveau gouvernement d'entente nationale et le manque de coopération entre les différentes institutions libyennes. « Le gouvernement intérimaire basé à Beïda continue d'exercer son autorité en parallèle », a-t-il dit.

Copyright © 2016 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.