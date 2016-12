Afrique: Adversaire des « Aigles de Carthage » à la CAN - Le Cameroun et la Côte d'Ivoire au menu

Toujours éliminés au premier tour de la CAN, les «Warriors» veulent chasser le signe indien.

Le Zimbabwe, un des adversaires de la Tunisie en phase de groupes de la CAN 2017, effectuera un stage d'une semaine à Yaoundé (Cameroun), ponctué d'un match amical contre les "Lions Indomptables" du Cameroun le 10 janvier. «"Les Warriors" auront des conditions idéales de préparation similaires à celles qu'ils vont trouver au Gabon, pays hôte de la CAN 2017», selon les mêmes médias.

La Zambie battue

Le Zimbabwe entamera la CAN 2017 contre l'Algérie avant d'enchaîner contre le Sénégal et la Tunisie, son dernier adversaire pour la phase de poules. Les Warriors avaient déjà débuté leur préparation par deux matches amicaux sanctionnés par des victoires contre les Chipolopolos de Zambie (1-0) et les Taifa Stars de Tanzanie (3-0), en novembre dernier. «Ils ont décidé de passer à un cran supérieur en jouant contre deux grandes nations, la Côte d'Ivoire au lendemain de Noël, puis le Cameroun», soulignent les mêmes sources.

Le match contre les "Lions Indomptables" sera la dernière rencontre de préparation des Warriors qui vont prendre part à la troisième phase finale de CAN de leur histoire. Ils vont ensuite s'envoler pour Franceville, où ils joueront cinq jours plus tard contre les Verts pour leur premier match de la CAN 2017, prévue du 14 janvier au 5 février 2017. Le Zimbabwe, indépendant en 1980, a pris part aux éditions de 2004 (Tunisie) et de 2006 (Egypte) de la CAN, lors desquelles il a été toujours éliminé au premier tour.