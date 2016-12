Niger: L'appel de la famille et des collaborateurs de l'otage Woodke enlevé au pays

Jeff, comme on l'appelait souvent, travaillait pour l'ONG américaine Jeunesse en mission, d'inspiration chrétienne, dans la localité d'Abalak située au nord-est de Niamey. Lors de son enlèvement, les autorités nigériennes avaient déclaré que les auteurs du rapt étaient probablement des combattants du Mujao et qu'ils avaient franchi avec leur otage la frontière malienne.

Dans la déclaration, c'est l'épouse du travailleur humanitaire américain qui s'adresse aux ravisseurs : « Nous sommes prêts à vous parler et travailler ensemble pour résoudre la situation d'une manière positive pour nous tous ». Et d'ajouter : « Appelez-moi s'il vous plaît. Je suis prête à vous parler. »

Il a été enlevé par des hommes armés en octobre dernier sur le territoire nigérien. On est sans nouvelle de lui depuis. Il s'agit de l'humanitaire américain Jeffery Woodke. Aujourd'hui, sa famille, ses collaborateurs, rendent public un message et veulent prendre contact avec les ravisseurs.

