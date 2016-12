Niger: Les enseignants dans la rue pour réclamer leurs arriérés de salaire

Au Niger, l'école connaît depuis la rentrée d'octobre 2016 un vrai blocage. Les enseignants contractuels lancent régulièrement des grèves perlées, ce qui menace sérieusement le premier trimestre. Hier, ils sont descendus dans les rues de Niamey pour réclamer le versement de leurs arriérés.

Ils étaient plusieurs milliers d'enseignants contractuels de la région de Niamey à marcher pour réclamer leurs arriérés de salaire. A l'appel des deux structures syndicales, ils sont sortis massivement. L'un d'eux, Issaka Abdou, s'exclame : « Nous sommes des enseignants. Il y a d'autres qui accumulent quatre mois d'arriérés de pécule. »

Plusieurs grèves perlées ont bloqué l'école nigérienne depuis la rentrée d'octobre. Ce premier trimestre est presque perdu, selon Aite Amaivi Mariama : « Vraiment, nous déplorons ça. Le trimestre est parti comme ça. Si jamais ce gouvernement ne cherche pas un terrain d'entente entre nous, c'est fort difficile de ne pas [envisager] une année blanche au Niger. »

« Le gouvernement s'engage à payer »

Au ministère de l'Education nationale, on se dit prêt à négocier. Le paiement des pécules débutera la semaine prochaine. Le ministre Daouda Mamadou Marthé assure : « Le gouvernement s'engage à payer là où il y a encore les arriérés du mois de septembre et du mois d'octobre. Au plus tard, à la fin du mois de décembre, nous allons payer novembre et décembre de manière à ce que, au plus tard le 8 janvier, on ne parle plus de retard de paiement. »

Premiers à enfoncer le clou avant les négociations, les enseignants contractuels entament une grève de 72 heures à compter de ce mercredi.