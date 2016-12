Centrafrique: Le pays au coeur des préoccupations des Humanitaires et du Système des Nations Unies

Libreville — Le Coordonnateur humanitaire pour la Centrafrique, M. Fabrizio Hochschild, a promis de faire en sorte que les contributions annoncées à la récente Conférence de Bruxelles «deviennent une réalité, avec un impact positif sur la vie des Centrafricains les plus vulnérables ».

M. Fabrizio Hochschild soulignait cette préoccupation lors de la conférence de presse mettant fin, ce mardi, à la visite effectuée en République centrafricaine par les Directeurs des secours d'urgence du Comité permanent inter-organisations (IASC) et du Groupe des Nations Unies pour le développement pour la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Cette mission conjointe intervient à un moment où il devient crucial d'apporter du soutien au gouvernement centrafricain à travers une aide humanitaire efficace, mais aussi le déploiement des services sociaux vers l'intérieur du pays, ainsi que la mise en place de conditions favorables au redémarrage de la vie économique dans ce pays.

La délégation a pu se rendre compte, à Kaga Bandoro comme à Bangui, des efforts entrepris en vue de répondre aux besoins humanitaires, ainsi que des exigences d'un redressement de la Centrafrique.

A cet égard, le Directeur régional de l'UNICEF, Manuel Fontaine, a rappelé «l'importance d'une aide humanitaire qui doit mener vers le développement ainsi que le renforcement des capacités nationales dans le domaine de la santé et de l'éducation » dans ce pays qui compte un médecin pour 20 000 personnes, et où 50.3% des formations sanitaires fonctionnelles bénéficient d'un appui des acteurs humanitaires, en l'absence de capacité du gouvernement.

Dans le même temps, a souligné la délégation, il est crucial que tous ces efforts s'inscrivent dans un cadre général respectueux des droits de l'Homme et de la justice, et prendre également en compte la lutte contre l'impunité, la promotion de la justice, y compris la justice sociale dans l'accès aux services de base, à la formation et à l'emploi.

Suite à la visite du site des déplacés de M'Poko et du quartier de Boeing où s'organise progressivement le retour des déplacés, la Directrice régionale adjointe du HCR, Millicent Mutuli, a, pour sa part, réitéré le soutien de la délégation «en faveur de la fermeture éventuelle de ces sites et du retour des populations déplacées dans les meilleures conditions de sécurité et de dignité », les membres de la délégation ayant été frappés par les conditions de vie difficiles sur ces sites, la précarité des infrastructures de santé, ainsi que le manque de structures scolaires pour les enfants.

La délégation était composée du Directeur des opérations du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), John Ging, du Directeur adjoint de l'Unité de réponse aux crises du PNUD, Bruno Lemarquis, du Directeur régional de l'UNICEF, Manuel Fontaine, du Coordonnateur du Bureau sous-régional Afrique centrale de la FAO, Hélder Muteia, de la Directrice régionale adjointe du HCR, Millicent Mutuli, du Directeur régional de l'OIM, Richard Danziger.

Le Représentant régional de l'UNESCO, Félix Loïteohin Yé, la Responsable du Bureau régional d'OCHA pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, Allegra Baiocchi, le Directeur de l'unité de préparation et de réponse aux urgences de l'ONG International Rescue Committee (IRC), Bob Kitchen, faisaient également partie de la délégation.