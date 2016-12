Togo: Vote chez notre voisin

Les Ghanéens votent ce mercredi pour le premier tour de l'élection présidentielle qui oppose le chef de l'Etat sortant, John Mahama, au principal candidat de l'opposition Nana Akufo-Addo.

Quelque 15 millions d'électeurs de ce pays voisin du Togo sont attendus dans les bureaux de vote.

Sept candidats sont en lice pour le premier tour, briguant un mandat de quatre ans.

La campagne pour la présidentielle et les législatives a été marquée par des tensions et des violences.

Nana Akufo-Addo, chef de file du NPP (Nouveau parti patriotique), a accusé le parti au pouvoir d'encourager les violences. Il a aussi dénoncé des tensions et des intimidations sur ses électeurs, tout en mettant en doute l'indépendance de la Commission électorale. Il a accusé le pouvoir de vouloir faire voter de faux électeurs en citant des Togolais amenés spécialement depuis l'autre côté de la frontière dans la région de la Volta. Ce qu'a réfuté l'entourage de John Mahama.

Ces deux scrutins se déroulent dans un contexte économique morose. La croissance est tombée à 3,3% en 2016 selon le Fonds monétaire international (FMI), la plus faible en deux décennies.

Affable et habituellement perçu comme un homme du peuple, le président John Mahama peut se féliciter d'avoir instauré une discipline fiscale et s'est engagé à éradiquer la corruption pour son second mandat. Il a également promis des projets de nouvelles infrastructures pour le pays.

Les résultats du scrutin sont attendus jeudi soir.

Si aucun des deux principaux partis ne remporte plus de 50% des voix mercredi - et les élections au Ghana sont traditionnellement très serrées -, un second tour aura lieu courant décembre.