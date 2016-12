Afrique: Les Sundowns au Pays du Soleil Levant

Et le cycliste africain en 2016 est Tefom Okubamariam. Plus »

Il y fait un peu plus froid qu'en Afrique du Sud, mais les gens ici sont très gentils. Les villes et les routes m'ont paru très bien organisées", note le milieu de terrain Mzikayise Mashaba. "Nous voulons aller jusqu'en finale pour avoir la chance de nous mesurer au Real.

"J'ai très envie de défier un club de mon pays en demi-finale". En effet, en cas de succès, les Sundowns retrouveraient le tenant de la Copa Libertadores, l'Atletico Nacional, dans le dernier carré. "J'ai disputé plusieurs tournois en Amérique du Sud et je ne suis pas très sensible à la pression. Je crois que si nous jouons notre jeu, nous pouvons obtenir un résultat. Nous voulons faire de cette compétition un moment spécial et une belle expérience."

