Ghana: La population aimerait voir les fruits de la stabilité démocratique

« A chaque élection, on a ses appels à la paix, explique Antoine de Boyer, quasiment une industrie qui se met en place autour de ce thème. » « On cherche à se faire peur, mais c'est aussi une forme de prévention, car il y a des signes d'une situation un peu difficile, un peu bouillonnante. Les Ghanéens essaient avec ce rappel à la paix permanent de garder une situation pacifique. »

Pour éviter tout dérapage, des concerts et prières ont, encore cette fois-ci, été organisés. Leur leitmotiv : il faut préserver la paix, éviter tout acte de violence, un message abondamment relaye dans des campagnes d'affichage et dans les médias.

Dans la capitale du Ghana, personne ne se hasarde à faire de prédictions : le parti au pouvoir et le principal parti d'opposition seraient au coude-à-coude à l'issue d'une campagne présidentielle et législative qui, dans les deux camps, a souvent versé dans le populisme.

Quelque 15,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui au Ghana, un pays qui passe pour être un phare de la démocratie en Afrique de l'Ouest. L'alternance politique y est bien réelle depuis une vingtaine d'années. Mais le scrutin suscite, encore et toujours, des appréhensions, d'autant plus que le Nouveau parti patriotique, relégué dans l'opposition depuis huit ans, se verrait bien à la Flagstaff House, la présidence ghanéenne.

JOHN DRAMANI ET NANA AKUFO ADDO LES DEUX CANDIDATS AU SECOND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE GHANAEENNE.

