Algérie: Le pays participe à Addis-Abeba au 4ème Forum Afrique-Corée du Sud

Alger — Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Hassane Rabehi, dirige mercredi la délégation algérienne aux travaux du 4ème Forum Afrique-Corée du Sud, qui se tient à Addis-Abeba, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Ce Forum qui intervient dix ans après son lancement à Séoul en 2006, est organisé pour la première fois en Afrique, dénotant ainsi de "l'attachement de l'Union africaine à rehausser les relations de coopération qui la lient avec le reste du monde, au rang de véritables partenariats, mutuellement bénéfiques", souligne la même source.

La session ministérielle ouverte mercredi, a été précédée la veille par une réunion des Hauts fonctionnaires qui a été sanctionnée par la finalisation du "projet de la Déclaration d'Addis-Abeba, et de son plan d'action sur la période de 2017-2021", précise la même source.

Lors de son intervention à ce forum, M. Rabehi a indiqué que "l'Afrique qui a fait le choix irréversible du développement durable, compte mettre à profit, non seulement ses potentialités et ses ressources propres, mais également les opportunités que lui offrent les cadres de partenariat tissés avec des ensembles régionaux, et certains pays dont la République de Corée".

Il a soutenu que "la valeur ajoutée incontestable du partenaire coréen, réside potentiellement en sa capacité à orienter, de manière effective et proactive, ses axes de coopération avec l'Afrique, vers les programmes phares et les priorités décidées par l'Afrique elle-même, dans le cadre de son Agenda de développement à l'horizon 2063".

Il a relevé, à cet égard, qu'"il s'agit précisément de mutualiser les efforts en vue d'accélérer le processus d'intégration africaine, notamment par des projets structurants à dimension régionale et continentale, à l'instar des trois projets de la route transsaharienne, du gazoduc Alger-Lagos et de la liaison fibre optique entre l'Algérie et le Nigeria".

"A cela s'ajoute le transfert de technologies et de savoir-faire, ainsi que la transformation industrielle des économies africaines, pour lui permettre de s'insérer durablement dans la chaîne de production mondiale", a-t-il poursuivi.

M. Rabehi a souligné qu'"il n'est plus admis de réduire le rôle de l'Afrique à un simple réservoir de matières premières et un vaste marché de consommation", ajoutant que "l'Algérie, partant de ce constat révélateur, participe à ce 4ème Forum dans l'objectif de contribuer à la consolidation du Partenariat Afrique-Corée, avec l'ambition de l'adosser sur la réalité d'aujourd'hui et le rendre davantage fructueux, prometteur et mutuellement bénéfique".

Par ailleurs, en marge du forum, le SG du ministère des Affaires étrangères a abordé des questions d'ordre bilatéral, régional et international, avec les chefs des délégations participantes, dont en particulier, les ministres des Affaires étrangères de Corée, du Zimbabwe, d'Ethiopie, de Tanzanie, son homologue du Nigeria, ainsi que le Représentant de l'Afrique du Sud.

Le Forum Afrique-Corée sera clôturé avec l'adoption de la Déclaration d'Addis-Abeba, et du Plan d'Action 2017-2021.