Algérie: La CEAs-Sahara rend hommage aux militantes sahraouies des droits de l'homme

En ce jour de reconnaissance et de respect des femmes défenseurs des droits humains, le CEAS-Sahara, conclut-on "se joint à l'appel contenu dans la résolution historique sur la protection des défenseurs des droits de l'homme et les défenseurs des droits des femmes, adoptée le 18 Décembre 2013, par l'assemblée générale des Nations Unies".

La Ceas-Sahara a, dans le même document, rendu hommage à "des femmes sahraouies qui ont prouvé leur force et courage à défendre la cause de leur pays colonisé telles que Elghalia, Aminetu, Suelma, Khadidjah, Zahra, Maima, Sukeina, Nguia, Hayat et Sultana et bien d'autres femmes sahraouies lesquelles, par leur lutte quotidienne aident à la construction d'un Sahara libre et égalitaire, ou toutes les personnes jouissent de tous les droits".

Par conséquent, conscients de cette réalité "nous nous sommes engagés dans notre travail au sein de la coordination espagnole des associations amies avec le peuple sahraoui à promouvoir l'égalité des sexes par le biais duquel nous continuons notre lutte jusqu'à la libération du Sahara occidental", a-t-on souligné de même source qui a précisé par ailleurs qu'à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des droits de l'homme "nous rendons un hommage aux milliers de femmes qui militent pour l'égalité des sexes dans le monde entier et pour les causes justes."

"Tous les jours et pendant 40 ans d'occupation militaire au Sahara occidental" ajoute le même document, "les femmes sahraouies, défenseurs des droits humains des femmes font face "à toutes sortes de violations des droits de l'homme, dont des menaces d'agression sexuelle, d'attitudes misogynes ou des insultes sexistes par les forces d'occupation marocaine et également par la population de colons elle-même".

"Au Sahara occidental, comme dans de nombreuses régions du monde, les militantes sahraouies, défenseurs des droits humains des femmes sont confrontées à "des obstacles et subissent une double discrimination, d'abord de par leur sexe et ensuite parce qu'elles sont sahraouies", a indiqué la Coordination espagnole des associations amies avec le peuple sahraoui dans un communiqué.

Copyright © 2016 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.