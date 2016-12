Sahara Occidental: Une contribution italienne à hauteur de 500.000 euros d'aide aux enfants réfugiés sahraouis

"Le PAM soutient les réfugiés sahraouis depuis 1986. Dans les camps des réfugiés sahraouis, la distribution de vivres s'ajoute au programme de prévention et de traitement de la malnutrition et le programme de repas scolaires, ce dernier visant à encourager la scolarisations des enfants réfugiés", note l'agence onusienne.

"La malnutrition affecte un enfant sur quatre dans les camps de réfugiés sahraouis. Les derniers chiffres démontrent un taux de malnutrition aiguë globale de 8% chez les enfants de moins de cinq ans. La malnutrition chronique présente des risques graves pour la santé des enfants et peut être mortelle. Elle ralentit le développement intellectuel, réduit la productivité et perpétue la pauvreté parmi les communautés affectées", explique le communiqué.

"La contribution italienne sera utilisée pour l'activité des repas scolaires du PAM qui offre des collations à 40.500 élèves des écoles primaires et maternelles, composées d'un verre de lait et de biscuits à haute teneur énergique", précise l'agence humanitaire, expliquant que "l'objectif de cette activité est de maintenir les taux d'inscription et de garder les enfants sahraouis en milieu scolaire".

