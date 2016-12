Sud-Soudan: L'UA appelle à davantage d'efforts pour combattre les violences sexuelles

"Il est temps pour nous de restaurer la paix dans ce pays et en particulier de restaurer la dignité des femmes au Soudan du Sud pour qu'elles connaissent la justice et la sécurité", a-t-elle ajouté.

L'envoyée spéciale de la Commission de l'UA pour les femmes, la paix et la sécurité, Bineta Diop, a déclaré aux journalistes à Juba, capitale du Soudan du Sud, que les femmes soudanaises étaient encore victimes de viols, de vols de terres et d'insécurité en général.

Juba — L'Union africaine (UA) a lancé un appel mercredi en vue d'intensifier les efforts pour lutter contre les violences sexuelles au Soudan du Sud, pays en proie aux conflits, en veillant à ce que les auteurs en soient tenus responsables et à ce que les victimes reçoivent justice et réparation.

Copyright © 2016 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.