Burundi: Dialogue interburundais - Reprise des consultations à Bujumbura

Les parties impliquées dans la résolution de la crise burundaise se sont retrouvées, le jeudi 8 décembre à Bujumbura pour la reprise des consultations, sous les auspices de l'ancien président tanzanien, William MKapa, le médiateur dans cette crise.

Ces consultations « s'inscrivent dans une série d'engagements formels et informels avec et entre les diverses parties de l'intérieur et de l'extérieur du Burundi et également avec les acteurs internationaux constituant une fondation ferme du processus de paix », indique un communiqué.

La première série de rencontres que le médiateur avait eu en mai dernier à Arusha tour à tour avec des représentants du gouvernement, du parti au pouvoir et de ses alliés, les représentants de la société civile et quelques rares membres de l'opposition, avaient permis au facilitateur de « comprendre le nœud de la crise ». Il en avait profité pour mettre sur pied un calendrier d'autres rencontres, la liste des participants et les points à discuter.

Depuis lors, le médiateur a multiplié des contacts sans trouver un terrain d'entente sur l'organisation d'un dialogue inclusif interburundais. Pourtant à l'issue de leur rencontre avec le médiateur à Bruxelles, les membres de la délégation du Conseil national pour le respect de l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et de l'état de droit (Cnared) qui avaient précédemment lancé un appel au boycott, n'avaient pas caché leur satisfaction.

Le Burundi a plongé dans une grave crise émaillée de violences, lorsque le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature en avril 2015 pour un troisième mandat, avant d'être réélu en juillet. Depuis le début de la crise, ces violences ont fait plus de 500 morts, et le Haut-commissariat de l'ONU aux réfugiés estime à plus de 270.000 le nombre de Burundais ayant fui le pays.