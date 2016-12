Ghana: Présidentielle - Les favoris au coude à coude

Du côté du parti au pouvoir par contre, silence radio. A l'instar du président sortant, on reste confiant en attendant la proclamation des résultats provisoires que la commission, décidément soucieuse d'écarter le moindre doute quant à la régularité et à la transparence de ce scrutin, se promet de rendre publics dans les meilleurs délais.

Au siège de campagne du parti, la publication parallèle de résultats non officiels calculés selon les données locales, donne leur candidat vainqueur avec plus de 53,5% de voix contre 44,7% pour John Mahama.

Et c'est avec une appréhension grandissante que les Ghanéens attendent les résultats du premier tour qui devaient tomber au plus tôt ce jeudi soir et au plus tard samedi. Ils étaient déjà nombreux ceux qui, dès le soir du scrutin, avaient fait le pied de grue derrière les cordons de police pour garder un œil sur le comptage.

JOHN DRAMANI ET NANA AKUFO ADDO LES DEUX CANDIDATS AU SECOND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE GHANAEENNE.

