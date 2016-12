Libye: Le Conseil de sécurité réaffirme son soutien à l'Accord politique conclu il y a un an

Il s'est félicité des progrès accomplis dans la lutte contre les groupes terroristes, notamment l'EIIL, à Syrte et à Benghazi, tout en notant avec préoccupation les informations faisant état d'une possible dispersion d'éléments de l'EIIL dans d'autres parties du pays.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a redit sa profonde inquiétude face à la menace terroriste en Libye, en particulier celle posée par l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL, également connu sous le nom de Daech), les groupes ayant fait allégeance à l'EIIL et les groupes affiliés à Al-Qaida.

Ils ont également exhorté le Premier ministre libyen à présenter à la Chambre des députés la liste complète des membres du gouvernement d'entente nationale et son programme, de sorte que la Chambre puisse approuver le gouvernement, lui voter sa confiance et adopter son programme.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a réaffirmé son soutien sans réserve à l'Accord politique libyen conclu il y a un an et a engagé les parties à hâter son application.

