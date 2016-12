Tanzanie: Première journée bien remplie pour le facilitateur Mkapa

Le facilitateur dans le conflit burundais et ancien président tanzanien, Benjamin Mkapa, n'est parvenu jusqu'ici… Plus »

Mais reste le plus dur. Le pouvoir et ses alliés ne veulent pas jusqu'ici entendre parler de négociations. Ils vont plutôt lui demander de dire à l'opposition en exil de revenir au pays pour se préparer aux élections de 2020.

Il devrait ensuite tenter d'entrer dans le vif du sujet en convoquant une série de trois séances de négociations à Arusha dans le nord de la Tanzanie. Et il a déjà des dates en vue : février, avril et juin censés être l'aboutissement de tous ces efforts.

Et il en a profité pour en dire un peu plus sur sa feuille de route. Après l'étape burundaise où il va rencontrer essentiellement le gouvernement, le parti au pouvoir et ses alliés à l'exception de quelques opposants encore dans le pays, l'ancien président tanzanien envisage d'aller à la rencontre de l'opposition en exil, constituée essentiellement par les leaders du Cnared pour écouter leur son de cloche.

Benjamin Mkapa a souligné selon plusieurs diplomates, l'urgence de la situation et la nécessité d'aboutir rapidement à un accord pour ramener la paix et la stabilité au Burundi, en crise depuis 15 mois.

Le facilitateur dans la crise et ancien président tanzanien Benjamin Mkapa est au Burundi pour tenter de relancer un dialogue en panne, et qui bute sur le refus du pouvoir de discuter avec l'opposition en exil regroupée au sein du Cnared.

