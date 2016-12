Congo-Kinshasa/Mozambique: Cosafa Cup football U20 - La RDC à forces égales avec le Mozambique

Les Léopards football de moins de 20 ans de la RDC prennent part au Cosafa Cup en Afrique du Sud, répondant à une invitation adressée à la Fédération congolaise de football association (Fécofa) par le Conseil des assocations de football en Afrique australe. Et pour son premier rencontre, la sélection conduite par Otis Ngoma a fait match nul avec le Mozambique.

Les Léopards de moins de 20 ans ont livré, le 8 décembre, au Moruleng Stadium de Johannesburg en Afrique du Sud leur première rencontre du tournoi du Conseil des associations de football en Afrique australe (Cosafa) face aux jeunes Mambas de Mozambique. Score de la partie : zéro but partout. Le jeune congolais Peter Mutumosi a été élu homme du match au terme de cette rencontre.

Les jeunes poulains du sélectionneur Otis Ngoma effectueront leur deuxième sortie, le 11 décembre, face aux jeunes joueurs de Comores. Les jeunes Léopards se sont entraînés pendant quelques jours à Kinshasa, sous la houlette d'un staff technique conduit par Otis Ngoma, avec à ses côtés Éric Tshibasu comme sélectionneur adjoint et Papy Kimoto en qualité de préparateur physique. La délégation RD-congolaise est arrivée en terre sud-africaine, le 7 décembre, en provenance de Kinshasa, répondant à une invitation formelle de prendre part à ce tournoi qui se déroule du 5 au 17 décembre 2016 et qui oppose les équipes de l'Afrique australe. Il s'agit d'une délégation d'une trentaine de personnes dont vingt athlètes.

Les jeunes retenus par Otis Ngoma sont les gardiens de but Enoch Kamalandwa et Jackson Lunanga, les défenseurs Ernest Luzolo Sita, Peter Mutumosi, Grady Kiala, Trèsor Tshibuabua, Kazadi Okito. Les milieux convoqués sont Ifaso Ifunga, William Likuta, Basiala Amongo, Diala Mudiadia, Batista Masikita et Cyprien Ngoma, le fils du sélectionneur Otis Ngoma venu spécialement de la France où il a fini sa formation au Lille Olympique Sportif Club (Losc Lille) pour renforcer la jeune sélection rd-congolaise pour ce tournoi, lui qui fait partie déjà des Léopards U20 aile d'Europe. Les milieux excentrés et les attaquants choisis sont Lubaki kinkela, Kikwama Mujinga, Mvumpa Katompa, Rachidi Musinga, Nathan Simbuka, Chaddrak Muzungu et Orly Keva Mbemba. Avant de prendre leur avion pour l'Afrique du Sud, la sélection U20 a battu, le 4 décembre, au stade Tata-Raphaël, l'équipe du Centre de formation de l'AC Ujana par deux buts à zéro, en match de préparation. Avant le départ, le sélectionneur Otis Ngoma disait que ces jeunes vont participer au tournoi pour découvrir la compétition internationale, apprendre et acquérir de l'expérience, mais en tant que compétiteurs, ils y vont aussi pour se battre et aller le plus loin possible.

Notons que la RDC est placée dans le groupe D avec le Mozambique son premier adversaire et les Comores. Le groupe A se compose de l'Afrique du Sud, pays hôte de la compétition, du Lesotho, du Swaziland et du Botswana, alors que le groupe B est constitué de la Zambie, du Zimbabwe, et du Malawi. Le groupe C renferme l'Angola, les Seychelles, Iles Maurice et la Namibie. Selon les autres résultats de cette première journée, le Swaziland a dominé le Botswana par deux buts à zéro dans le groupe A et la Zambie s'est promenée devant le Zimbabwe par cinq buts à un dans le groupe B.