Afrique Centrale: Remise et reprise à la présidence du FP-CIRGL entre le pays et le Soudan

Cette organisation de la sous-région d'Afrique centrale a pour objectif de créer une plate-forme pour l'échange d'expériences, la résolution des conflits et le dialogue entre les parlements des pays membres, de soutenir les efforts des gouvernements pour prévenir et résoudre les conflits, de contribuer à la consolidation des processus de paix et de réconciliation.

Le rapport sur les contributions, le Plan stratégique pour 2017-2021, le programme de travail et le budget pour 2017-2018, la modification des documents fondateurs du FP-CIRGL, l'accord interparlementaire et les règlements internes du FP-CIRGL ont également été approuvés au cours de la session.

Lors de la réunion, tenue du 6 au 8 ce mois-ci, les leaders parlementaire de la région des Grands Lacs ont analysé et approuvés plusieurs documents, parmi lesquels le rapport du comité de développement économique, l'intégration régionale et des questions sociales.

Khartoum — La 7ème session ordinaire du Forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs a pris fin jeudi à Khartoum avec la cérémonie de remise et reprise entre le président sortant du FP-CIRGL, l?Angolais Fernando da Piedade Dias Santos, et l?entrant, le Soudanais Omar Suleiman.

