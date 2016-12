Afrique du Sud: Célébration samedi de l'anniversaire de sa Constitution historique

M. Zuma sera accompagné du président de la Cour Suprême, Mogoeng Mogoeng, et des responsables du Parlement, le président de l'Assemblée nationale, Baleka Mbethe, et du président du Conseil national des Provinces, Thandi Modise.

"L'Afrique du Sud est connue pour son engagement pour la promotion et la protection des droits humains, localement et mondialement. Nous devrions être fiers de cette étape importante et réfléchir sur les acquis de notre démocratie constitutionnelle ces 20 dernières années", a déclaré M. Zuma avant cet évènement.

Ce document est largement considéré comme une des Constitutions les plus progressistes et innovantes du monde.

