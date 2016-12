Ghana: L'opposition affirme avoir remporté le scrutin présidentielle au Ghana

Au Ghana, tous les regards sont tournés vers la Commission électorale. Elle a annoncé jeudi 8… Plus »

Au siège de campagne du NPP, la publication parallèle de résultats non officiels calculés d'après les données locales, donne leur candidat vainqueur avec plus de 53,5% de voix (contre 44,7% pour John Mahama).

Selon la même source, des partisans de M. Akufo Addo ont agressé des agents électoraux et des hackers ont semé la pagaille dans les applications téléphoniques et les sites internet de surveillance du scrutin.

Pour sa part, la commission chargée d'assurer le bon déroulement du scrutin veut qu'il "soit aussi transparent que possible", grâce notamment à un système de vote perfectionné et que les résultats soient officiellement publiés circonscription par circonscription. "La commission assure aux Ghanéens que les résultats définitifs seront prêts dans les 72 prochaines heures", a déclaré son porte-parole, Eric Dzakpasu.

L'opposant Akufo-Addo a prononcé un discours de victoire et s'est dit "confiant d'avoir remporté une victoire historique". Deux radios ont donné ce dernier gagnant avec respectivement 53,96% et 52,70% des voix.

Les résultats de 25 des 275 circonscriptions du pays ont été jusqu'à présent annoncés par la Commission électorale et l'avance, très courte, oscille à chaque nouveau résultat local entre le président Mahama, qui dispute un second mandat à 58 ans, et M. Akufo-Addo, qui se présente pour la troisième fois à 72 ans.

JOHN DRAMANI ET NANA AKUFO ADDO LES DEUX CANDIDATS AU SECOND TOUR DE LA PRESIDENTIELLE GHANAEENNE.

