Afrique: Tchanilé Bana suspendu à vie par la FIFA !

Quant à la 3ème personne citée dans cette affaire, l'ancien président de la SAFA (Fédération sud-africaine de football), Kirsten Nematandani, il a écopé, pour sa part, d'une suspension de 5 ans de toute activité liée au sport roi. Il est retenu contre lui qu'il a violé les articles 13 (Règles de conduite générales), 15 (Loyauté) et 18 (Obligation de déclaration, de coopération et de rapport) du Code Ethique de la FIFA.

Conformément aux articles 13 (Règles de conduite générales) et 21 al. 1 et 3 (Corruption) du Code d'Ethique de la FIFA, Bana Tchanilé et Jonathan Musavengana, ancien responsable de la ZIFA (Fédération zimbabwéenne de football), sont suspendus à vie de toute activité liée au football. Ils sont reconnus avoir enfreint les prescriptions des articles précités.

