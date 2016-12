Tanzanie: Pour le facilitateur Benjamin Mkapa, le pouvoir burundais est «légitime»

Le Cnared n'avait pas encore réagi ce vendredi midi, mais depuis quelque temps, cette plate-forme qui regroupe l'essentiel des partis d'opposition burundaise disait se méfier du facilitateur, accusé d'avoir pris faits et cause pour le pouvoir burundais.

Et ce dernier a profité de la conférence de presse donnée ce vendredi matin, juste avant de quitter Bujumbura, pour annoncer ce qu'il considère désormais comme son véritable objectif : amener les parties à préparer les élections générales de 2020 de telle manière qu'elles soient « justes, libres et crédibles ».

Il a assuré avoir pris note de la légitimité du gouvernement burundais, appelant « à ne plus perdre de temps à discuter de cette question de légitimité ou non du pouvoir en place ».

