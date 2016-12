Bénin: Le président Patrice Talon a déclaré son patrimoine

Le rapport, qui donne tous les noms et les dates, nous apprend aussi que trois ministres se sont mis à jour. Ils sont désormais 15 sur 21 à avoir déclaré leur patrimoine comme l'exige la loi de 2011 à l'entrée et à la sortie de fonction, afin de lutter contre l'enrichissement personnel.

Cette déclaration est une obligation constitutionnelle et elle est confidentielle. Les Béninois ne sauront donc pas ce que possède leur président. En 2015, lorsqu'il était encore homme d'affaires, le magazine Forbes l'avait classé parmi les Africains francophones les plus riches.

On y apprend que le président Patrice Talon l'a faite et que le carton rouge revient aux députés.

Ce vendredi 9 décembre est la journée mondiale de lutte contre la corruption. A cette occasion, au Bénin, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption a rendu public son 4e et dernier rapport de l'année sur les déclarations de patrimoine des membres du gouvernement et des institutions.

