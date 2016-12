Cote d'Ivoire: Commission de l'Union Africaine - Amina Mohamed en campagne à Abidjan

Candidate à la commission de l'Union Africaine, Amina Mohamed, ministre des Affaires étrangères du Kenya, était en visite en Côte d'Ivoire pour rencontrer les autorités ivoiriennes et dévoiler un pan de son programme dès qu'elle accède à la tête de cette prestigieuse institution africaine.

Le Mardi 07 décembre dernier, elle était à l'Ecole de commerce et de Gestion sise à Marcory Zone 4 où elle a eu une communication à l'endroit des étudiants de cette grande école publique. Industrialisation, promotion de la jeunesse, libre échange et libre circulation des hommes et des biens ont été, entre autres, les points abordés par la diplomate kényane lors des échanges. «Ma politique à la tête de la commission de l'Union Africaine sera centrée sur la jeunesse, avenir de ce continent, garantir le libre échange et mettre fin aux barrières, lutter contre la pauvreté, l'industrialisation de l'Afrique et la transformation de nos ressources agricoles vont booster la chaîne de valeur ».

Selon elle, « Notre continent est le plus beau et le plus riche de tous les autres continents. A l'instar des pays asiatiques, il devrait connaître une croissance économique très rapide, mais à cause des nombreuses crises qui le déchirent, il est en retardé ».